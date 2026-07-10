-RESGATE MENINO (1.3431448)\nUma criança de 10 anos foi resgatada sozinha, com fome e sem água em um apartamento no Setor Faiçalville, em Goiânia, segundo o conselheiro tutelar, José Roberto Silva. Ao POPULAR, o delegado Eduardo Carrara informou que o menino, que tem diabetes tipo 1, não tinha acesso ao banheiro e fazia as necessidades fisiológicas em vasilhas plásticas e sacolas. A mãe dele foi presa e autuada pelo crime de abandono de incapaz. A Polícia Civil informou que não tem informações sobre o pai da criança.\nAo contrário que foi informado anteriormente pelo Conselho Tutelar, o menino não foi resgatado no dia do aniversário dele. Segundo o Conselho Tutelar, a criança acreditava que era seu aniversário, mas o documento consta outra data.\nEle não tinha alimento. No quarto dele tinha várias canetas de insulina que ele mesmo tinha que administrar esses remédios em horários prefixados pela mãe [...] Ele relatou aos policiais que havia comido apenas algumas bolachas durante o dia e estava com sede; não havia água no local. Os policiais conseguiram subir uma garrafa de água por uma corda até o quarto do menor”, disse o delegado.