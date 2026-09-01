Uma criança de 3 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi encontrada morta pelo próprio pai em uma represa na fazenda onde morava com a família, em Salto Diamantino, na zona rural de Mineiros, no sudoeste goiano.\nNo último sábado (29), a criança teria pedido para lanchar e ficou no quintal brincando. Porém, quando a mãe foi chamar o menino para comer, que a comida estava pronta, ele não respondeu.\nHomem morre após cair enquanto tirava foto em cachoeira de Mineiros, diz bombeiros\nCriança autista brincava com primos no quintal antes de desaparecer e ser encontrada morta em granja, diz família\nSegundo a TV Anhanguera, o pai iniciou as buscas pelos locais onde o filho costumava brincar. Durante a procura, ouviu o cachorro da família latindo próximo a uma represa. Ao chegar ao local, encontrou o menino afogado.