Uma criança de 5 anos com nível 3 de autismo foi encontrada morta na manhã deste domingo (16) em um tanque de dejetos de uma granja, na zona rural de Rio Verde, no sudoeste goiano.\nTiago Silva Lopes, natural do município, passava o dia com a família na propriedade de parentes quando desapareceu. As informações foram confirmadas pela Polícia Técnico-Científica.\nA Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO) iniciaram a operação conjunta por volta das 19h de sábado. Devido à topografia do terreno — composto por áreas de mata, córregos e reservatórios —, as equipes realizaram varreduras por terra durante toda a madrugada, com o auxílio de um drone equipado com câmera térmica.\nCriança cai de cachoeira de 10 metros\nMorte de enfermeira que trabalhava em pronto-socorro de Senador Canedo causa comoção entre colegas e pacientes