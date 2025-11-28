Uma criança de cinco anos morreu, nesta sexta-feira (28), ao cair do 12º andar de um edifício, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Não há detalhes das circunstâncias da queda, que ocorreu por volta das 7h25, e se a criança estaria sozinha no momento do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado, avaliou a vítima e atestou o óbito.\nCriança morre após ser enforcada por madrasta que se entregou na delegacia, diz polícia\nMorre o médico e presidente da Cooperbelgo, João da Paixão, aos 87 anos\nSuspeito de matar idoso e levar corpo em carrinho de mão é preso\nMenino teve diversas lesões. O acidente ocorreu no bairro Grand Ville, na zona leste da cidade mineira.\nA perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para o local. Em nota, a corporação informou que, por ora, não vai fazer nenhum pronunciamento. O corpo da criança já se encontra no Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos.