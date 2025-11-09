A criança de 7 anos foi morta após ser atingida por disparos de arma de fogo enquanto entregava lanche junto com o padrasto dela, segundo a Polícia Militar. Como os nomes dos suspeitos não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nEles ligaram para a hamburgueria, pediram um sanduíche e solicitaram que a entrega fosse feita em um outro ponto, mais distante. Quando ele chegou a esse local, os criminosos já estavam escondidos no mato e efetuaram os disparos. No local estavam só o padrasto e a criança”, disse o tenente Neimar Alves, da Polícia Militar de Goiás.\nA mãe da criança não estava presente no momento do crime, ela permaneceu na hamburgueria, enquanto o padrasto e o menino saíram juntos para realizar a entrega, de acordo com o tenente.\nSegundo a Polícia Civil (PC), a criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O padrasto segue internado em um hospital de Uruaçu.