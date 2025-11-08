Uma criança de 7 anos morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo durante um atentado que tinha como alvo o padrasto dela, na noite desta sexta-feira (7), em Campinorte, no norte de Goiás. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O padrasto segue internado em um hospital de Uruaçu.\nDe acordo com as investigações iniciais da Polícia Civil, o crime estaria relacionado a uma disputa por pontos de venda de drogas na cidade. Três suspeitos foram presos em flagrante e não terão direito à fiança.\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nUm quarto envolvido tentou fugir da abordagem policial, entrou em confronto e acabou sendo atingido. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal de Campinorte, mas não resistiu.