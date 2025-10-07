Carro trafegava pela Estrada 137, no Jardim Helou, quando bateu na menina (Reprodução / TV Anhanguera)\nEmanuelly Vitória Oliveira de Araújo, de 8 anos, morreu após ser atropelada por um carro, em Goiânia. A vítima teria sido atingida ao sair do portão de casa, de acordo com a Polícia Civil (PC). Testemunhas relataram que a menina foi arrastada pelo veículo por vários metros.\nO acidente aconteceu por volta das 13h de segunda-feira (6), na Estrada 137, no Jardim Helou. À TV Anhanguera, a avó da menina, Silene Batista, disse que estava em casa fazendo almoço quando a neta disse que iria sair, possivelmente para brincar. Contudo, segundo a avó, ela pediu para a criança não sair, mas que logo foi atrás dela, ouviu o barulho do atropelamento.\nQuando ela saiu, aí eu vi que ela fechou o portão, aí eu saí atrás. Quando eu bati a mão no portão, eu já escutei só a pancada. Tinha outro carro já parado. O motorista falou assim: 'Nossa, o cara atropelou a menina'. Aí eu olhei pra cima. Eu julgo que, do lugar que ele pegou ela, ela ficou de 15 a 20 metros”, disse a Silene.