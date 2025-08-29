Uma criança foi atacada por um macaco no Central Parque Senador Onofre Quinan, em Anápolis, a 55 km de Goiânia, nesta quinta-feira (28). Por meio de nota, a Prefeitura da cidade informou que a “criança foi atendida na unidade hospitalar de referência, já recebeu alta e continuará sendo acompanhada pela equipe”.\nPor não ter tido o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu atualizar diretamente o estado de saúde da criança até a última atualização desta reportagem.\nAinda de acordo com a nota, a administração da cidade reforçou a importância de a população seguir as orientações para evitar ataques por macacos, tais como: não alimentar os animais e não adentrar nas áreas de mata.\nPesquisadores discutem no MS ataques de onças e outros grandes animais\nCão ataca criança que foi doar pipa ao vizinho em Itumbiara