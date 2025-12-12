-recanto_menino_bicicleta.mp4 (1.3349047)\nUm menino de 7 anos foi atropelado após atravessar a rua de bicicleta e ser atingido por um carro. O acidente aconteceu na última quinta-feira (11) na rua RB-13, no Conjunto Residencial Recanto do Bosque, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi estabilizada e encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).\nA corporação informou ainda que a criança estava com um Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave e inconsciente. Em nota o Hugol informou que a criança está na UTI da unidade, possui estado de saúde grave e respira com ajuda de aparelhos.\nMenino de 7 anos foi atropelado em rua e motorista foge sem prestar socorro. (Reprodução/ TV Anhanguera)\nAgente de saúde morre após ser atropelada por ônibus