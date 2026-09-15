-crianca_baleada_corumba (1.3456335)\nUm menino de 10 anos foi baleado na cabeça enquanto estava sozinho no quarto, nesta segunda-feira (14), na zona rural de Palmeiras de Goiás, na Região Oeste do estado, segundo a família. Durante o trajeto para o hospital, o carro em que estavam a mãe e o padrasto capotou. Após ser socorrido, o garoto foi transferido para Goiânia, onde permanece em estado grave. As informações são da TV Anhanguera.\nConforme a apuração, a suspeita inicial é de que o menino tenha pegado uma arma de pressão e efetuado um disparo contra a própria cabeça. A mãe, Carolina Domingues, contou à TV Anhanguera que estava em casa com os dois filhos no momento do disparo.\nEu estava fazendo dormir o filho mais novo de 10 meses e estava dentro do meu quarto. Meu filho mais velho estava no quarto dele, o que sofreu o acidente. Eu tinha pedido para ele estudar, porque vai ter prova na semana que vem. De repente eu ouvi um estalo e já abri a porta. Quando abri a porta, eu vi ele caindo”, relatou a mãe.