Uma criança, de 11 anos, foi espancada com uma paulada na cabeça por um grupo de aproximadamente 12 jovens que seriam rivais do seu irmão, em Caldas Novas, no sul goiano. Câmeras de monitoramento flagraram o instante em que os indivíduos, maioria entre 14 e 17 anos, se reuniram e foram até a casa da vítima, de acordo com a Polícia Militar (veja o vídeo acima). Os militares informaram que o menino teve traumatismo craniano, perda de massa encefálica e está internado em estado grave.
Sete pessoas foram detidas, sendo um jovem de 18 anos preso e outros seis apreendidos, conforme a PM. Por não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para que pudessem se posicionar.
O crime aconteceu por volta das 20h10 de segunda-feira (27), no Setor Jardim Brasil. Ao POPULAR, o delegado responsável pelo caso, Alex Miller, contou que os envolvidos alegaram à polícia que o irmão da vítima, de 15 anos, agrediu e ameaçou um deles no dia anterior. Há também a suspeita de que o adolescente roubou um celular.