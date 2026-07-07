-Vídeo - Suspeito puxa criança (1.3430347)\nUma menina de 4 anos foi puxada por um homem de 28 na porta de um bar em Jataí, no sudoeste goiano. Segundo apurado pela repórter Ana Carolina Morais, da TV Anhanguera, a agressão ocorreu enquanto a criança estava sentada com os pais, esperando para jantar. O flagrante foi registrado por uma câmera de segurança (assista acima).\nVisto que o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele para pedir um posicionamento.\nO caso aconteceu na noite do último sábado (4). Conforme a reportagem, o suspeito é um professor e havia sido convidado por um conhecido da família para se sentar à mesa com eles. As imagens mostram que, em determinado momento, ele se levanta, agarra a criança pelo braço e tenta levá-la à força.\nPai é preso em Goiás suspeito de matar jovem espancado com ajuda dos filhos durante jogo do Brasil; vídeo