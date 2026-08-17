Tiago Silva Lopes, de 5 anos, morreu após cair em um tanque de dejetos de animais, em uma propriedade rural de Rio Verde (Arquivo pessoal/Paula Silva de Oliveira)\nA criança de 5 anos encontrada morta em um tanque de granja na zona rural de Rio Verde, no sudoeste goiano, estava com os pais visitando uma tia, segundo a Polícia Civil. Tiago Silva Lopes tinha diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e foi encontrado na manhã deste domingo (16).\nDe acordo com a PC, Tiago e os pais estavam visitando familiares em uma propriedade na região da Granja Ubiratan/Granja Primavera, em Rio Verde. A criança desapareceu no início da noite de sábado (15).\nCriança de 5 anos desaparecida é encontrada morta em tanque de granja em Rio Verde\nCriança cai de cachoeira de 10 metros\nMorte de enfermeira que trabalhava em pronto-socorro de Senador Canedo causa comoção entre colegas e pacientes