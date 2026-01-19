Menino de 6 anos foi submetido a exame de corpo de delito devido aos hematomas que apresentava pelo corpo (Divulgação / Polícia Civil)\nUma criança, de 6 anos, espancada pelo pai, foi resgatada após gritar implorando para não ser agredida, em Rio Verde, no sudoeste goiano, de acordo com a Polícia Civil (PC). Imagens mostram diversos hematomas nas costas, braços e pernas do menino. O homem, de 48 anos, foi preso.\nAo POPULAR, a defesa do investigado, o advogado Elton Gomes, disse que o homem possui "bons antecedentes", é um pai de família que cria duas crianças e que possui emprego e endereço fixo. Afirmou que irá trabalhar para esclarecer os fatos e pedir a soltura do cliente.\nO caso foi descoberto na tarde deste domingo (18), após vizinhos acionarem o Conselho Tutelar ao escutarem os gritos da criança. O boletim de ocorrência, o qual O POPULAR teve acesso, descreve que a criança gritava: “Pelo amor de Deus, para”. A testemunhas disse ainda que houve gritos de socorro pela manhã.