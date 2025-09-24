Uma criança de 7 anos está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) após ser arrastada pela enxurrada e ficar presa embaixo de um carro, no setor Vila João Vaz, na região oeste de Goiânia. O incidente foi registrado na tarde desta terça-feira (23), durante a chuva que caiu na capital.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher tentou atravessar uma enxurrada, no cruzamento das ruas Vitória e Cuiabá, na Vila João Vaz, acompanhada de duas crianças. Porém, todos foram arrastados pela força da água contra um veículo que estava estacionado. A mulher conseguiu se levantar sozinha, uma das crianças foi resgatada por um morador e a outra permaneceu presa debaixo do carro.\nTemporal de setembro em Goiânia causa estragos e tragédia