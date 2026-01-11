-VIDEO BOMBEIROS (1.3359923)\nUma criança de 10 anos precisou de resgate do Corpo de Bombeiros após um anzol ficar preso em seu rosto. O acidente aconteceu durante uma pescaria na noite da última sexta-feira (9), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo informações da corporação, o fato se deu quando, ao tentar lançar uma isca na água, o objeto acabou retornando e atingindo o rosto da criança.\nO Corpo de Bombeiros foi acionado quando a criança já estava na Unidade de Pronto Atendimento de Luziânia (UPA). Nas imagens, é possível ver quando o objeto é serrado pelos socorristas.\nO Corpo de Bombeiros informou que para realizar a remoção do anzol com o máximo de precisão, os militares utilizaram uma micro retífica, que cortou parte do metal. Em seguida, o procedimento cirúrgico para remoção do restante do anzol foi finalizado.