-acidente_crianca_goiania.mp4 (1.3391064)\nJoão Miguel Souza Mendes, de 9 anos, ficou ferido após cair de uma caminhonete em movimento enquanto tentava pegar carona na carroceria. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM-GO), o menino sofreu um impacto na região do crânio, apresentava tontura e teve queimaduras nas mãos e no rosto. Após o socorro inicial, ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Em entrevista à repórter Eliane Barros, do g1 Goiás, a mãe da criança, Yohanna da Cruz Souza, informou que o filho está bem, embora continue internado sem previsão de alta.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Criança fica ferida após cair de carroceria de caminhonete\nYohanna da Cruz relatou a preocupação no momento do acidente, mas ressaltou que o mais importante agora é a recuperação do filho. Segundo ela, João Miguel segue em observação e realizando exames sob cuidados médicos. Em nota, o Hugol informou que o estado de saúde do menino é considerado regular; que ele está consciente e respira de forma espontânea. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).