Criança se afogou no lago na tarde de domingo (Divulgação/ Samu e Prefeitura de Caldas Novas)\nUm menino de 6 anos morreu afogado no Lago de Corumbá, em Caldas Novas. De acordo com a prefeitura da cidade, a criança era estudante da Rede Municipal de Educação e estava acompanhada de vizinhos, com a autorização dos pais.\nO acidente aconteceu na tarde do último domingo (11), em local conhecido como “prainha” no setor Lago Sul.\nSegundo a prefeitura, a vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, quando foi encontrado, o menino já estava inconsciente e sem pulso.\nApesar de todos os esforços, incluindo manobras intensas e 70 minutos de reanimação, ele não resistiu e a morte foi confirmada pela equipe médica.\nO caso foi classificado como ‘morte por afogamento’ e está sendo apurado pela Polícia Civil (PC). O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para os procedimentos necessários.