Momento em que João Victor leva o choque ao encostar no fio caído do poste. Ele estava acompanhado de um amigo. (Reprodução/Redes Sociais)\nO estudante João Victor Gontijo Oliveira, de 10 anos, morreu com um choque elétrico após encostar em um fio rompido em uma rua de Anápolis, no centro goiano. A criança chegou a ser socorrida pelos bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. O caso aconteceu na tarde dessa sexta-feira (19) na Rua Noêmia, esquina com a Avenida Belo Horizonte, na Vila Jussara.\nÀ TV Anhanguera, o delegado Cleiton Lobo, de Anápolis, disse que a fiação já havia descascado e não era visível. "O que mais importante nesse caso é o trabalho que está sendo feito pela Polícia Técnico-Científica. Ao que tudo indica, houve uma energização de um fio de uma operadora de telefonia. Não sabemos qual [é a] operadora. Nós estamos trabalhando para saber de onde partiu essa energização", explicou o investigador.