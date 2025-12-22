Uma criança de 3 anos morreu após ser atropelada por um carro na GO-309, em Pires do Rio, na região sudeste do estado. O menino estava com um ferimento aberto na cabeça e foi localizado pelos socorristas nos braços da mãe, de acordo com o Corpo de Bombeiros.\nO acidente aconteceu por volta das 14h30 de domingo (21), após a Cachoeira do Maratá, na zona rural da cidade. Conforme os bombeiros, eles foram acionados pelo solicitante que informou não conhecer a natureza da ocorrência e que havia uma criança em estado grave, com suspeita de traumatismo cranioencefálico.\nAdolescente morre após cair de Trenzinho da Alegria e ser atropelado\nAvó, filho e neto morrem em acidente na BR-070\nMotorista por aplicativo morre após sofrer acidente em ponte de Castelândia\nA vítima foi encontrada com a mãe dela há alguns metros abaixo da rodovia, já em uma residência. A mãe, contudo, não permitiu, no primeiro momento, que os militares tivessem contato com a vítima. Após conversas, ela aceitou e foi feito o transporte.