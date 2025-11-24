Uma menina de sete anos foi morta pela madrasta dentro da casa onde morava, na Estrutural. Após o crime, a mulher de 43 anos, identificada como Iraci Bezerra dos Santos Cruz se apresentou de forma espontânea à Polícia Civil, no Distrito Federal, e confessou ter matado, por enforcamento, a enteada de 7 anos. O corpo da criança foi sepultado neste domingo (23).\nAos policiais, a mulher disse ter cometido o crime após a criança afirmar que preferia morar com uma vizinha.\nA autora confessou o crime à polícia e disse que o fez após ter ingerido bebida alcoólica e ter feito uso de substância entorpecente. Ela a enforcou com o cinto e após a suspendeu por uma corda", disse Bruna Eiras, delegada-chefe da 8ª Delegacia de Polícia do DF.\nIraci Bezerra dos Santos teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no último sábado (22). O POPULAR não conseguiu contato com a defesa da mulher.