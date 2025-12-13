-jady_alves_nova_crixa.mp4 (1.3349546)\nJady Alves da Silva de dois anos morreu depois de sofrer graves queimaduras após a vizinha colocar fogo no carro do ex-namorado. A criança ficou 24 dias internada em estado grave no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) em Goiânia e morreu na última sexta-feira (12). O caso aconteceu no dia 18 de novembro em Nova Crixás, na região noroeste do estado.\nAo POPULAR, a Polícia Civil (PC) informou que o caso é investigado pela subdelegacia de Nova Crixás, que já está apurando os fatos.\nAinda segundo a PC, a suspeita já foi ouvida na delegacia e as investigações seguem. Por não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu encontrar a defesa da suspeita.\nA criança ficou 24 dias internada em estado grave no Hugol em Goiânia e morreu na última sexta-feira (12). (Reprodução/ TV Anhanguera)