Uma criança de 8 anos morreu em um acidente de trânsito em Catalão, na região sudoeste do estado, na noite desta segunda-feira (11). O acidente envolvendo uma moto e um carro aconteceu no bairro Nossa Senhora de Fátima.\nAo POPULAR, a Polícia Militar informou que o acidente aconteceu, por volta das 20h, no cruzamento das ruas Ercílio de Lima e Raul Pinto Calaça, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Na moto estavam duas mulheres, a condutora, de 26 anos, e a criança na garupa, ambas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, a motociclista apresentava escoriações no peito, mas estava consciente. Já a criança tinha traumatismo craniano, sangramento no ouvido e ferimentos no pescoço. As duas foram socorridas e levadas para a Santa Casa de Catalão, porém a menina não resistiu e morreu depois.