Um acidente de carro na GO-080, em Petrolina de Goiás, no centro goiano, deixou uma criança morta e três pessoas feridas. Segundo os bombeiros, a vítima era Rebeca Teófilo Martins, de 4 anos. Apesar das tentativas de socorro, a menina não resistiu e morreu ainda no local. O acidente aconteceu nessa quinta-feira (25).
Conforme apurado pelo g1, Rebeca estava no carro com os pais e o irmão mais velho. Eles foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.
O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde até a última atualização desta reportagem.