Equipes dos bombeiros e do Samu estiveram no local (Divulgação / Corpo de Bombeiros)\nA menina de 11 anos que morreu após prender a cabeça em uma janela havia subido em um tamborete para conversar com amigos. O acidente doméstico ocorreu no banheiro da casa onde a criança morava, em Itumbiara, no sul goiano. Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros Fabrício Tizzo, a estudante tinha o costume de interagir com os vizinhos pela janela.\nEla caiu. A janela tinha um pedaço de vidro, e ela talvez não conseguiu levantar o corpo por causa do vidro. A gente não sabe também se a morte foi instantânea, se foi quebra de pescoço, se foi por hemorragia", explicou o militar.\nO caso aconteceu no último sábado (11). Além dos bombeiros, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atenderam à ocorrência. Apesar do socorro, a morte foi confirmada ainda no local. A área foi isolada pela Polícia Militar (PM) e agentes da Polícia Científica (PCI) realizaram a perícia e a remoção do corpo. O laudo com a causa exata da morte deve sair em até 30 dias.