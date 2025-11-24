O estudante Samuel Quintanilha, de 11 anos, que morreu após passar mal na piscina de um condomínio em Goiânia, estudava música e era ativo na igreja que frequentava. "Samuel era muito envolvido na comunidade de crianças da igreja. Era um menino muito ativo, fazia aulas de música e praticava atividades físicas”, revelou o amigo da família, André Azevedo.\nNas redes sociais, o caso gerou bastante comoção, sendo que vários internautas fizeram publicações de luto. "Um anjinho que passou por aqui e deixou luz por onde foi"; "um menino lindo, educado e que todos admiravam"; e "te amarei para sempre" foram algumas homenagens a Samuel.\nSegundo a Polícia Civil (PC), a Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) atendeu a ocorrência e solicitou as perícias necessárias.\nCriança morre após passar mal em piscina de condomínio, em Goiânia