-Vídeo: Acidente GO-010 (1.3457632)\nUm grave acidente envolvendo um caminhão e um carro resultou na morte de três pessoas e deixou outras três feridas na GO-210, em Buriti Alegre, no sul goiano. Entre os feridos está uma criança de 2 anos (assista acima). Segundo apurado pelo repórter Jhonnathas Trindade, da TV Anhanguera, o impacto foi tão violento que o automóvel ficou partido em três pedaços, enquanto o veículo de carga tombou em uma ribanceira às margens da pista. O caso aconteceu nesta quinta-feira (17).\nTodos os três mortos eram ocupantes do carro. O condutor do automóvel, um homem de 41 anos, e o passageiro, um adolescente de 16 anos, morreram no local. Um terceiro ocupante do veículo, um jovem de 25 anos, chegou a ser resgatado com vida e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Buriti Alegre, mas não resistiu. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Itumbiara.