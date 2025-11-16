Um menino de 9 anos foi levado às pressas ao hospital após ser atacado por abelhas enquanto brincava perto de casa, em Catalão, no sudeste de Goiás. Ele está internado na UTI do Hospital Uberlândia Medical Center (UMC), em Minas Gerais, onde passa por hemodiálise para tratar uma insuficiência renal causada pelo ataque.\nO caso ocorreu na tarde de quinta-feira (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, João Pedro foi encontrado consciente dentro de uma mata no bairro Dona Almerinda, bastante inchado e com várias picadas pelo corpo. Os sinais vitais estavam estáveis, e ele foi levado inicialmente para a Santa Casa de Catalão, onde a equipe médica removeu os ferrões e acompanhou a evolução do quadro.\nServidora pública é exonerada após ser denunciada por espancar mulher\nServidora aposentada do TJGO que morreu em ataque na Argentina visitava a filha que estuda Medicina, diz sobrinha