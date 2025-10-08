Crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 atendidos no Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG) passarão a receber sensores de glicose. Inicialmente, a iniciativa beneficiará até cem deles com idade de 2 a 14 anos. Com o uso do sensor, que é aplicado sob a pele, não será mais necessário realizar múltiplas picadas nos dedos ao longo do dia, o que proporcionará mais conforto e qualidade de vida para os pacientes. Além de tornar o acompanhamento menos invasivo, o dispositivo contribui para a detecção precoce de alterações nos níveis de glicose, ajudando a reduzir episódios de hipoglicemia e promovendo um controle glicêmico mais eficaz.\nInicialmente, cerca de 60 pacientes são considerados elegíveis para receber os sensores, a maioria deles oriunda do interior de Goiás, de cidades de diferentes regiões, como Aragarças, Porangatu e Mineiros. A maior parte tem entre 12 e 14 anos. O HGG será o primeiro da rede estadual de saúde a oferecer, de forma sistemática, os dispositivos a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O investimento previsto é de aproximadamente R$ 768 mil por ano com a aquisição dos sensores.