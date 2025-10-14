Corpo de Bombeiros relatou que apenas uma criança foi resgatada com vida (Reprodução/TV Anhanguera)\nAs cinco crianças e o casal que morreram após o carro cair de uma ponte e afundar em rio, em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal, eram da mesma família e voltavam de um passeio, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Uma menina de 12 anos sobreviveu.\nO acidente aconteceu no domingo, na zona rural da cidade, região do Jardim Barragem IV. Ao POPULAR, o major dos bombeiros, Gabriel Lins, afirmou que no carro estavam um casal, as duas filhas de 6 e 3 anos, além dos sobrinhos, sendo três meninos - de 10, de 4 e de 1 ano -, mais uma menina de 12 anos, sendo a última a única quem escapou. A família morava no bairro Jardim Brasília II.\nEles estavam em uma fazenda, na região do Padre Lúcio. Lá é um local de lazer. O dono cedia sem cobrar ingresso porque era amigo do homem, vítima no acidente”, afirmou o major.