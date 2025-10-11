Criança é criança em qualquer circunstância. Com olhar para moldar os ambientes mais inóspitos e diferentes. Com a imaginação afiada é fácil perceber que a anta gordinha – animal típico do Cerrado – no mural do hospital representa o refeitório e que o tatu buraqueiro é ala de infusão. Capazes de manter disposição com um diagnóstico capaz de abalar qualquer um.\nDentro do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), crianças de diferentes cidades e Estados recebem tratamento para o câncer infanto-juvenil. Para os que vêm de longe, a Casa de Apoio Recanto da Libélula é o novo lar, onde amizades são criadas, bolinhas de sabão fazem a brincadeira e os jogos de videogame são passatempo preferido. Atualmente o espaço recebe 16 crianças de várias idades, que encontram por lá repouso e brincadeiras durante o tratamento para a doença.