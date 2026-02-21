Um dia depois de o secretário de Governo de Itumbiara, Thales Machado, matar os dois filhos em retaliação à mulher, a deputada federal do Rio de Janeiro Laura Carneiro (PSD) pediu que o projeto de lei de sua autoria que inclui a violência vicária na Lei Maria da Penha seja votado em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Caso passe por esse tipo de votação, a proposta pode ser apreciada diretamente no plenário sem precisar passar por outras comissões.\nOs líderes das bancadas devem se reunir na próxima quinta-feira (26) para decidir, entre outras propostas, se o pedido de urgência será pautado ou não na semana seguinte. Em caso positivo, o texto pode ser aprovado ainda no começo de março. O projeto, que já recebeu aval da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, ainda precisa ser votado nas comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania, o que pode se tornar dispensável se a urgência for aprovada.