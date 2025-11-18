-Vídeo traficante com arma (1.3338421)\nUm traficante que havia fugido de uma megaoperação no Rio de Janeiro e um comparsa morreram após um confronto com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), na tarde deste domingo (16). A troca de tiros ocorreu na GO-462, em Goiânia. Segundo a corporação, o fugitivo, conhecido como ‘Ferrari’, e o outro homem atuavam com tráfico de drogas na região do Setor Balneário Meia Ponte.\nDe acordo com a PM, a equipe recebeu a informação de que a dupla estava transportando drogas em uma motocicleta. Durante o patrulhamento no Setor Orlando de Morais, os policiais localizaram o veículo e deram ordem de parada, mas os suspeitos não obedeceram.\nOs homens fugiram em alta velocidade e, já na GO-462, tentaram se livrar de embalagens com cocaína e maconha. Em seguida, eles atiraram contra os policiais, dando início ao confronto.