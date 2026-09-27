A relação entre a literatura e o enfrentamento da crise ambiental foi o tema da prova de redação do vestibular 2027 da Universidade Federal de Goiás (UFG), aplicada neste domingo (27). A banca do Instituto Verbena solicitou a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo em prosa, de até 30 linhas, a partir do questionamento “A literatura pode contribuir para o enfrentamento da crise ambiental?”. Professores ouvidos pelo POPULAR elogiaram a escolha e o ineditismo do tema.Para a professora Cassiana Carvalho, da escola de redação Articularte Redação, o tema chamou a atenção tanto de professores quanto dos alunos. “A banca relacionou dois temas, duas propostas, como educação, literatura e meio ambiente, que é algo que a gente não vê tanto nas discussões propostas, seja pela escola, seja na mídia. Então, certamente tirou ali do lugar comum”, acredita. Professor de Redação, Ricardo Pereira, achou o tema inteligente e importante, por unir dois assuntos necessários. “Essa relação é especialmente pertinente em um país que enfrenta desafios tanto na formação de leitores quanto na preservação ambiental. Os eixos literatura e meio ambiente eram esperados, mas, ao serem cobrados juntos, podem ter surpreendido muita gente. O desafio era justamente discutir a relação entre eles, sem desenvolver cada assunto isoladamente”, argumenta. Outra questão foi trazer o tema em formato de pergunta, o que difere das provas em geral, quando há uma afirmação na frase.“A meu ver, a pergunta facilita a construção da tese, porque pede uma resposta clara, que deverá ser sustentada ao longo da argumentação. Isso não impede a ponderação: o candidato pode defender que a literatura contribui para enfrentar a crise ambiental e, ao mesmo tempo, reconhecer que essa contribuição precisa estar associada a ações práticas”, entende Pereira. Para Clarissa, a leitura e o uso da coletânea de textos seria uma forma de os alunos discutir como a literatura poderia de melhorar a crise climática.Para orientar a escrita, a prova forneceu uma coletânea composta por três textos de apoio, sendo um trecho do artigo “Meio ambiente e literatura”, da pesquisadora Marli Fantini Scarpelli; um excerto da música “Sobradinho”, da dupla Sá & Guarabyra; e a sinopse do livro infantojuvenil “Cyber PANC e Só Zé: o resgate de um superpoder pifado e outras caraminholas”, de autoria de Mariana Brecht. Sobre a construção da conclusão na UFG, Cassiana ressaltou que a prova não solicita uma proposta de intervenção nos moldes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).Assim, ela recomenda aos alunos a retomada do tema, da tese e dos argumentos, acompanhada de um encerramento com análise crítica sobre a relevância do assunto. Já Pereira indicou que a conclusão pode ser feita por meio da síntese dos argumentos desenvolvidos, sem a obrigatoriedade de apresentação de propostas de intervenção. A redação foi realizada no período matutino, junto a 24 questões de Linguagens; à tarde, foram aplicadas 72 questões de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.No período matutino, estiveram presentes 23.048, gerando uma abstenção de 15%. Até o fechamento da edição, não havia dados sobre o período vespertino. O processo seletivo da UFG ofertou 2.387 vagas em cursos de graduação. O cronograma estabelece que a publicação do gabarito preliminar da prova objetiva ocorre nesta segunda-feira(28).