Moradores de Trindade enfrentam um problema recorrente na coleta de lixo domiciliar. As reclamações sobre a irregularidade do serviço se espalham por setores como Monte Sinai, Pontakayana, Maysa 3 e Solar Embaúba. A situação se agravou em dezembro, quando alguns bairros chegaram a ficar até três semanas sem coleta.\nNas redes sociais da prefeitura do município, especialmente no Instagram, moradores relatam conviver com mau cheiro, sujeira e a presença de animais peçonhentos atraídos pelo acúmulo de resíduos. Em um dos comentários, uma moradora afirma que passou o Natal com a calçada tomada por sacos de lixo.\nApós o Natal, alguns pontos da cidade voltaram a receber o serviço, mas moradores relatam que a limpeza se concentrou principalmente no centro da Capital da Fé, área de maior circulação turística. Segundo esses relatos, a partir do dia 25 a coleta voltou a apresentar falhas e passou a ocorrer de forma inconstante. Na última sexta-feira (26), a prefeitura de Trindade divulgou um novo cronograma de coleta que ainda enfrenta dificuldades para se adequar, de acordo com informações dos moradores de Trindade.