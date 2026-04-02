A Prefeitura de Goiânia mudou a organização social (OS) responsável pela gestão do Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara (HMMCC), no Conjunto Vera Cruz, após problemas no atendimento oferecido pela unidade de saúde. O POPULAR obteve acesso à ordem de serviço assinada pelo secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer, nesta quarta-feira (1º), que autoriza o Instituto Patris, atualmente à frente da administração do Hospital e Maternidade Dona Iris (HMDI), na Vila Redenção, a gerenciar e operacionalizar os serviços da unidade de saúde.\nA mudança ocorreu após os atendimentos na Célia Câmara terem sido parcialmente paralisados nesta terça-feira (31), por falta de corpo clínico na unidade. Médicos da unidade já vinham reclamando de atrasos no pagamento por parte da Sociedade Beneficente São José (SBSJ), que estava à frente da Célia Câmara, situação que levou os profissionais a deixarem de trabalhar na unidade. De acordo com a SBSJ, os atendimentos haviam sido totalmente restabelecidos no início da tarde desta quarta.