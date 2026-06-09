-VÍDEO: Rua pintada em Cristianópolis (1.3420229)\nA orla do Lago Municipal de Cristianópolis, no sudeste de Goiás, ganhou uma decoração especial em clima de Copa do Mundo de 2026 e tem chamado a atenção dos moradores e visitantes. As imagens registradas por drone, mostram toda a extensão do calçadão colorida com as cores da bandeira do Brasil.\nO vídeo foi registrado por drone na última quarta-feira (3). Segundo o empresário Jean Carlos Prado, que registrou as imagens e falou ao POPULAR, esta é a primeira vez que a cidade recebe uma decoração desse tipo.\nÉ a primeira vez que nossa prefeita faz essa decoração com pintura na cidade. Ficou muito bonito”, afirmou.\nÀs vésperas da Copa, Prefeitura de Goiânia ainda não divulga regras para pintura e decoração de ruas\nMuseu particular da Copa do Mundo em solo goiano