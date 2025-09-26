Bombeiros removendo enxame no alto da cabeça do “Morro do Cristo” (Alexandre Manso)\nUm enxame de abelhas chegou a causar a interdição do Cristo Redentor, em Senador Canedo, na Região Metropolitana. Segundo a prefeitura, os bombeiros foram acionados pelas pessoas que passavam no local. Conforme os militares, o local foi interditado nesta semana, mas, nesta sexta-feira (26), foi realizada uma nova vistoria no local e o espaço foi liberado pela corporação, mas a orientação é que visitas da população ao local serão permitidas só a partir das 18h.\nEm nota, a prefeitura orientou que a população ligue para o Conecta Canedo caso veja as abelhas no local (confira nota na íntegra ao final do texto).\nA Defesa Civil orienta que, em caso de avistamento de abelhas ou outros insetos que representem risco, a população deve entrar em contato pelo Conecta Canedo (62) 3275-3000. Em emergências, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo 193” informou a prefeitura de Senador Canedo.