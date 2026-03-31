Polícia Civil apura se Weslenny Rosa Lima, de 9 anos, e o irmão foram vítimas de envenenamento após jantar em família; quatro gatos foram encontrados mortos na residência (Reprodução/TV Anhanguera)\nA morte de Weslenny Rosa Lima, de 9 anos, em Alto Horizonte, na região norte de Goiás, é investigada pela Polícia Civil. De acordo com a corporação, o caso é investigado como envenenamento.\nO jantar: quando os sintomas começaram?\nO jantar aconteceu na noite da última sexta-feira (27) e as crianças passaram mal durante a madrugada de sábado (28). A mãe das crianças, Nábia Rosa Pimenta, em entrevista exclusiva à TV Anhanguera, contou que ela foi quem colocou comida para os filhos:\nEu fui à cozinha, coloquei janta para eles, depois coloquei a minha. Saímos nós três e, logo em seguida, fomos para a área comer. Ele também foi lá, colocou comida, e nós quatro nos sentamos na área”, disse.