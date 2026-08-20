A cuidadora de idosos Neifa Freitas de Farias Alves, de 50 anos, morreu nesta quinta-feira (20), após passar cerca de quatro dias internada em Goiânia. A morte foi confirmada pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Segundo a unidade, Neifa não resistiu aos ferimentos, apesar dos esforços da equipe médica.Neifa estava em uma motocicleta com o marido, Fábio Alves Barbosa, quando os dois foram atropelados por uma caminhonete, conduzida por um adolescente de 17 anos.\nO jovem de 17 anos confessou ter bebido antes de dirigir. Segundo a polícia, ele também pegou a caminhonete escondido dos pais. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Perimetral e Independência, no Setor Campinas, em Goiânia.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do adolescente para posicionamento, mas não obteve resposta até a última atualizção desta matéria.