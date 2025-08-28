-Vídeo (1.3305650)\nUma cuidadora de idosos de 44 anos foi arremessada de um apartamento pelo filho da idosa que ela cuidava na Asa Norte, em Brasília. Segundo informações apuradas pela TV Anhanguera, a cuidadora é de Luziânia, no Entorno do distrito Federal, e estava trabalhando para a família há três meses. Câmeras de segurança registraram o crime (assista acima).\nNas imagens, é possível ver quando a mulher é jogada para fora do apartamento, cai no chão e quase bate a cabeça em um vaso de planta. Em seguida, é ajudada pela mãe do suspeito.\nMadrasta é presa suspeita de dar socos no enteado de 11 anos; vídeo\nQuatro pessoas são presas após agressão a bombeiros e injúria racial contra enfermeiro em UPA de Goiânia\nMédica agredida por ex-namorado fisiculturista perdeu 50% da visão e teve rosto 'destruído'