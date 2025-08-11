Jorlan Neya é o principal suspeito de matar Ana Clara Leite Bispo de 18 anos. Ela foi encontrada morta dentro de casa, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. O suspeito fugiu e é procurado pela polícia.\nO Jorlan confessou o crime para o irmão (sem ser o marido da vítima) e a ex-esposa. Contou alguns detalhes do crime e depois de matar a menina, ele começou a ligar e passar mensagens para o esposo da vítima dizendo que o pai e a cunhada estavam tendo um caso, a fim de justificar o crime. O cunhado vinha de uma relação conturbada com a esposa e estava lá [na casa da vítima] há dois dias. Uma das possibilidades é ele ter tentado algo de cunho sexual com a cunhada, ela tenha se negado e ele acabou matando ela”, explicou o delegado Douglas Pedrosa.\nArma utilizada no crime para matar a jovem Ana Clara, em Trindade (Divulgação/Polícia Civil)