Fachada do Instituto de Informática da UFG, em Goiânia. (Divulgação/UFG)\nPelo segundo ano consecutivo, o curso de Inteligência Artificial (IA) da Universidade Federal de Goiás (UFG) superou Medicina e passou a exigir a maior nota de corte da instituição pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Em 2026, a nota necessária para conquistar uma vaga chegou a 849,74 pontos, em um cenário de ampla concorrência para apenas 40 vagas ofertadas por ano.Criada em 2019 e com a primeira turma iniciada em 2020, a graduação em IA consolidou-se rapidamente como uma das mais disputadas da universidade.\nO curso já figurava entre as maiores notas de corte da UFG, mas foi a partir de 2025 que houve um salto expressivo, colocando a formação entre as mais concorridas do país. Segundo o coordenador do curso, Anderson da Silva Soares, ao POPULAR, a alta procura acompanha a trajetória da graduação desde a criação, mas se intensificou recentemente.