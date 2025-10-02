Preocupadas com o impacto das intoxicações por metanol, entidades ligadas a bares, restaurantes e indústria de bebidas iniciaram nessa quarta-feira (1º) uma série de cursos gratuitos e online para ensinar os donos de estabelecimentos a identificarem produtos falsificados.\nAs aulas são oferecidas em uma parceria entre a ABBD (Associação Brasileira de Bebidas Destiladas) –que reúne gigantes da indústria como Diageo, dona das marcas Johnnie Walker e Smirnoff, e Pernod Ricard, que tem Absolut e Chivas Regal no portfólio–, a Abrasel (Associação de Bares e Restaurantes) e a Abrabe, outra associação do setor.\nSegundo Paulo Solmucci, presidente da Abrasel, a entidade convidou seus mais de 26 mil associados para participarem dos cursos e enviou comunicado a um cadastro com 119 mil empresas.\nOs cursos se repetirão por tempo indeterminado em três sessões diárias, sempre às 14h, às 16h e às 18h, enquanto houver demanda. Da primeira apresentação, nesta quarta, participaram cerca de 2.000 pessoas, segundo os organizadores.