-Vídeo (1.3461586)\nO incêndio que atingiu um apartamento no Setor Marista, em Goiânia, na tarde desta segunda-feira (28), teria começado a partir de um curto-circuito na tomada de um carregador de celular, segundo o Corpo de Bombeiros. As chamas atingiram uma unidade no 20º andar de um edifício localizado na Rua 1.141 (confira o vídeo acima).\nSegundo os bombeiros, ninguém teve ferimentos graves, mas vizinhos inalaram fumaça e precisaram de atendimento médico. À TV Anhanguera, o tenente Lucas Medeiros de Sousa informou que as chamas atingiram um colchão em um dos quartos da residência.\nProvavelmente por causa de algum curto-circuito na tomada do carregador do celular. A moradora imediatamente fez o desligamento do disjuntor, mas não deu tempo de evitar que o incêndio se propagasse", explicou.\n-WEBSTORIES: Curto-circuito em carregador de celular pode ter provocado incêndio em apartamento (1.3461978)