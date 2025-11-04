-Curva da morte (1.3332172)\nA influenciadora Carmen Anne Victória e um grupo de amigos visitaram um local conhecido como “curva da morte”, entre Itumbiara e Buriti Alegre, para tentar se comunicar com espíritos. No local, eles utilizaram uma spirit box (caixa de espíritos).\nA spirit box é um dispositivo usado em investigações paranormais para tentar captar supostas comunicações de espíritos. Durante a aventura, o grupo fez perguntas como: “Qual é o meu nome?” e “Quem está sentado?”. O dispositivo, então, respondeu com sons aleatórios.\nNos comentários do vídeo, internautas se espantaram com a coragem do grupo: “Vou nem se me der um milhão de reais , eu travo tudo que nem saio do lugar , cê tá doido”, disse uma seguidora.\nInternautas reagem a vídeo de mulher vestida de noiva em frente a cemitério em Uruaçu: 'Noiva cadáver'