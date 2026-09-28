-VÍDEO TATI PILOTO (1.3461397)\nQuem vê a goiana Tati Mônico, conhecida como Tati piloto, com o uniforme impecável e sentada na cobiçada cadeira da esquerda como comandante de um Boeing 737, mal imagina de onde decolou essa trajetória. Antes de cruzar os céus no comando de jatos de grande porte, ela era apenas uma menina que tirava leite de vaca no pasto de uma fazenda em Mozarlândia, no Norte de Goiás.\nEla era uma menina da roça, no interior de Goiás, virou comandante de Boeing 737 e só começou a gravar por causa de dois filhos autistas. Essa menina sou eu. Eu nasci em Goiânia e cresci na roça, numa fazenda. Depois fui para uma cidadezinha de 5 mil habitantes, Mozarlândia. Desde pequena eu dizia que ia ser piloto, só que para uma menina de lá ser piloto era a mesma coisa que ser astronauta”, contou Tati piloto em um vídeo publicado no Instagram.