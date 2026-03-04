O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, voltou a ser preso nesta quarta-feira (4) em nova fase da Operação Compliance Zero. A determinação, de prisão preventiva (sem tempo determinado), é do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que se tornou relator dos inquéritos relacionados ao caso.\nA defesa de Vorcaro foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou.\nDe acordo com a Polícia Federal, são investigadas suspeitas da prática de crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos praticados por organização criminosa.\nBanco Master financiou maior aquisição de áreas de minerais críticos do país\nMaster fez R$ 2,8 bilhões em operações de câmbio para empresa investigada por lavar dinheiro para PCC\nHá outros três mandados de prisão, além de Vorcaro, e 15 de busca e apreensão. As medidas são cumpridas em São Paulo e Minas Gerais. As investigações têm apoio do Banco Central.