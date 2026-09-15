-golpista_amor_goiania (1.3456017)\nApontado como "golpista do amor", Winston Weinert, preso em Goiânia na última quarta-feira (9), está sendo investigado por estelionato amoroso. Ele é suspeito de aplicar um golpe de mais de R$ 327 mil contra uma mulher. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), ele conheceu a vítima por meio de um aplicativo de namoro e, após iniciar um relacionamento, a convenceu a realizar sucessivas transferências bancárias (confira o vídeo acima).\nO POPULAR não localizou a defesa do investigado.\nDe acordo com a PC, ao iniciar o relacionamento, Weinert passou a afirmar que trabalhava com investimentos financeiros. Após conquistar a confiança da vítima, começou a solicitar sucessivas quantias, alegando que aplicaria o dinheiro e depois faria a devolução com rendimentos.