-POP_AvioesGyn_240826 (1.3448100)\nO Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, guarda sete aviões abandonados há décadas no pátio (assista ao vídeo acima). Entre as aeronaves estão um monomotor a pistão fabricado no Brasil, um jatinho executivo capaz de voar a uma velocidade de até 900 km/h e, claro, o famoso Boeing 727.\nDe acordo com a administração do aeroporto, as aeronaves ocupam áreas que não impactam as operações e as atividades de pista. O POPULAR questionou o motivo das aeronaves ficarem expostas às intempéries, e foi informado que o espaço disponibilizado é adequado para comportar a quantidade de aeronaves.\nEntre relíquias da aviação e jatos executivos, aeroporto de Goiânia abriga sete aviões abandonados (Fábio Lima/O Popular)\nConfira detalhes das aeronaves abandonadas\nBoeing 727-224